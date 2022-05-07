"Манчестер Юнайтед" не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

"Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4 на выезде проиграл "Брайтону" в матче чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов сезона-2022/23.

"Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4 на выезде проиграл "Брайтону" в матче чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов сезона-2022/23.

Как передает Report, встреча прошла в субботу.

Забитыми мячами отметились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49), Паскаль Гросс (57) и Леандро Троссард (60).

"Манчестер Юнайтед" после 37 матчей набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Располагающийся на четвертой строчке "Арсенал" имеет в активе 63 очка после 34 игр.

Отметим, что в Лигу чемпионов выйдут четыре лучшие команды по итогам чемпионата Англии.

В заключительном матче сезона "Манчестер Юнайтед" 22 мая сыграет с "Кристал Пэлас". "Брайтон" после 36 игр набрал 47 очков и занимает девятое место. В следующем матче "Брайтон" 15 мая на выезде сыграет с "Лидсом".