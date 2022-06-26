"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Роналду

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует продавать португальского форварда клуба Криштиану Роналду.

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует продавать португальского форварда клуба Криштиану Роналду.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в настоящий момент "красные дьяволы" не ведут никаких переговоров по продаже 37-летнего нападающего. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет сохранить португальца и надеется, что футболист будет в составе команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что новый владелец "Челси" Тодд Боули встречался с Жорже Мендешом, который представляет интересы Криштиану Роналду, и обсуждал возможность перехода футболиста в лондонский клуб.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе МЮ 39 матчей, забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.

Роналду вернулся в английский клуб в 2021 году. Ране он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год, после чего стал игроком мадридского "Реала".