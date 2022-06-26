"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Роналду

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует продавать португальского форварда клуба Криштиану Роналду.
Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, в настоящий момент "красные дьяволы" не ведут никаких переговоров по продаже 37-летнего нападающего. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет сохранить португальца и надеется, что футболист будет в составе команды в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что новый владелец "Челси" Тодд Боули встречался с Жорже Мендешом, который представляет интересы Криштиану Роналду, и обсуждал возможность перехода футболиста в лондонский клуб.
В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе МЮ 39 матчей, забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.
Роналду вернулся в английский клуб в 2021 году. Ране он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год, после чего стал игроком мадридского "Реала".