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"Манчестер Юнайтед" накажет Роналду огромным штрафом за скандальное интервью

"Манчестер Юнайтед" накажет Роналду огромным штрафом за скандальное интервью Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" накажет португальского нападающего Криштиану Роналду за интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он откровенно рассказал о своем отношении к ситуации в команде.
Футбол
14 ноября 2022 г. 23:36
Манчестер Юнайтед накажет Роналду огромным штрафом за скандальное интервью

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" накажет португальского нападающего Криштиану Роналду за интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он откровенно рассказал о своем отношении к ситуации в команде.

Как передает Report, об этом пишет издание Metro.

По информации издания, "МЮ" заставит Роналду заплатить штраф в размере £1 млн.

В интервью Моргану португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага. Роналду сообщил, что любит "МЮ", но готов покинуть клуб.

"Как сказал Пикассо, вы должны разрушить, чтобы восстановить. И если они начнут с меня, для меня это не проблема. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне", — сказал Роналду.

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