«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с ПСВ о трансфере Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» сделал ПСВ предложение о трансфере нападающего Коди Гакпо.

«Манчестер Юнайтед» сделал ПСВ предложение о трансфере нападающего Коди Гакпо.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

По информации источника, манкунианцы узнали о финансовых проблемах клуба из Эйндховена, которые означают, что ПСВ готов отпустить 23-летнего форварда за сумму менее 50 млн евро в январское трансферное окно.

Наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что приобретение Гакпо повысит шансы команды в борьбе за место в первой четвёрке АПЛ. По мнению специалиста, игрок сборной Нидерландов привнесёт в коллектив агрессию и жажду побед, которые не мог дать 37-летний португалец Криштиану Роналду.

В минувшее трансферное окно Гакпо интересовались «Лидс» и «Саутгемптон», «павлины» даже предоставили игроку частный самолёт, однако спортивный директор ПСВ Джон де Йонг заблокировал сделку.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.