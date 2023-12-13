"Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай" не вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов уступил мюнхенской "Баварии".
Как передает Report, встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 0:1.
Единственный мяч забил Кингсли Коман. Ему удалось отличиться на 71-й минуте поединка.
В параллельном матче датский "Копенгаген" принимал турецкий "Галатасарай". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
В турнирной таблице группы А первое место заняла "Бавария", набрав 16 очков. "Копенгаген" расположился на второй строчке (8). "Галатасарай" закончил групповой этап на третьем месте (5). Теперь команда из Турции сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" замкнул квартет (4).