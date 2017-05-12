"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Английский «Манчестер Юнайтед» прошел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с испанской «Сельтой» в ответном матче полуфинала.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Манчестере, закончилась со счетом 1:1.

У хозяев отличился Маруан Феллайни (на 17-й минуте матча). В составе «Сельты» гол забил Факундо Ронкалья (на 85-й минуте). В первом матче команд «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 1:0.

Нидерландский «Аякс» в гостях проиграл французскиому «Лиону» во втором матче полуфинала Лиги Европы, но вышел в финал турнира. Встреча закончилась со счетом 3:1. У хозяев отличились Александр Ляказетт (на 45-й и 46-й минутах) и Рашид Геззаль (на 81-й минуте). В составе «Аякса» гол забил Каспер Дольберг (на 27-я минуте). Первый матч двух команд закончился победой «Аякса» со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч нидерландский клуб прошел в финал.