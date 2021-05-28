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"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Роналду 

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Роналду  "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами
Футбол
28 мая 2021 г. 08:42
Манчестер Юнайтед хочет вернуть Роналду 
Криштиану Роналду и Поль Погба

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами.

Как передает Report со ссылкой на Tuttosport, "красные дьяволы" вернулись к идее обмена своего нападающего Поля Погба на форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Португалец выступает в составе "старой синьоры" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

Поль Погба летом 2016 года за 105 млн евро перешёл из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Контракт француза с "Красными дьяволами" действует до 2022 года.

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