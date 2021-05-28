"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть Роналду

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами.

Как передает Report со ссылкой на Tuttosport, "красные дьяволы" вернулись к идее обмена своего нападающего Поля Погба на форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Португалец выступает в составе "старой синьоры" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

Поль Погба летом 2016 года за 105 млн евро перешёл из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Контракт француза с "Красными дьяволами" действует до 2022 года.

