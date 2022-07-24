"Манчестер Юнайтед" хочет передать в аренду Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в другую команду на правах аренды.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в другую команду на правах аренды.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, руководство английского клуба не хочет отпускать 37-летнего португальского футболиста.

"Красные дьяволы" хотят, чтобы Роналду воспользовался опцией продления контракта с клубом до 2024 года, после чего отправился в аренду до конца сезона-2022/2023.

В "Манчестер Юнайтед" рассчитывают, что по итогам предстоящего сезона клуб сможет попасть в Лигу чемпионов УЕФА, а Роналду вернется в команду и поможет ей в сезоне 2023/2024.

Ранее сообщалось, что Роналду дал согласие на переход в мадридский "Атлетико".