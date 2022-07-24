О нас

"Манчестер Юнайтед" хочет передать в аренду Роналду

"Манчестер Юнайтед" хочет передать в аренду Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в другую команду на правах аренды.
Футбол
24 июля 2022 г. 14:18
Манчестер Юнайтед хочет передать в аренду Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в другую команду на правах аренды.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, руководство английского клуба не хочет отпускать 37-летнего португальского футболиста.

"Красные дьяволы" хотят, чтобы Роналду воспользовался опцией продления контракта с клубом до 2024 года, после чего отправился в аренду до конца сезона-2022/2023.

В "Манчестер Юнайтед" рассчитывают, что по итогам предстоящего сезона клуб сможет попасть в Лигу чемпионов УЕФА, а Роналду вернется в команду и поможет ей в сезоне 2023/2024.

Ранее сообщалось, что Роналду дал согласие на переход в мадридский "Атлетико".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Man Utd might let Ronaldo leave on loan
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Ronaldunu icarəyə vermək istəyir

Другие новости из категории

Фенербахче попрощался с бразильским футболистом
"Фенербахче" попрощался с бразильским футболистом
24 июля 2022 г. 10:46
Чемпионат Европы: Стали известны полуфиналисты
Чемпионат Европы: Стали известны полуфиналисты
24 июля 2022 г. 10:19
Барселона победила Реал в товарищеском матче
Видео"Барселона" победила "Реал" в товарищеском матче
24 июля 2022 г. 09:12
В Атлетико задумались над продажей Гризманна из-за Роналду
В "Атлетико" задумались над продажей Гризманна из-за Роналду
23 июля 2022 г. 22:56
Неймар высказался о своем будущем в ПСЖ
Неймар высказался о своем будущем в "ПСЖ"
23 июля 2022 г. 18:30
Вратарь сборной Сербии перешел в «Мальорку»
Вратарь сборной Сербии перешел в «Мальорку»
23 июля 2022 г. 06:13
Швеция вышла в полуфинал женского чемпионата Европы
Швеция вышла в полуфинал женского чемпионата Европы
23 июля 2022 г. 01:30
Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»
Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»
22 июля 2022 г. 22:59
Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал
Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал"
22 июля 2022 г. 21:39
Чемпион Азербайджана по футзалу усилился еще одним игроком
Чемпион Азербайджана по футзалу усилился еще одним игроком
22 июля 2022 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi