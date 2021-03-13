"Манчестер Юнайтед" готов продать своего вратаря

"Манчестер Юнайтед" будет рассматривать предложения по трансферу своего голкипера Давида де Хеа.
Как передает Report со ссылкой на Football Insider, летом "Красные дьяволы" планируют серьёзно перестроить состав, в том числе купив двух новых вратарей. Таким образом, "МЮ" будет рассматривать предложения по де Хеа, а также Серхио Ромеро.
Де Хеа перешёл в "Манчестер Юнайтед" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 25 млн евро. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии де Хеа принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 29 голов.
На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в АПЛ, набрав 54 очка. От лидирующего "Манчестер Сити" команда отстает на 14 очков.