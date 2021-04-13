"Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба на Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский "Ювентус" и переехать в английскую Премьер-лигу.

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский "Ювентус" и переехать в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Report со ссылкой на Calciomercato, интерес к 36-летнему бомбардиру проявляет "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает источник, "красные дьяволы" готовы обменять полузащитника Поля Погба на португальского голеадора, которого "старая синьора" планирует продать летом из-за высокой заработной платы. Контракт Роналду с "бьянконери" истекает летом 2022-го года.

Криштиану уже выступал за манкунианский гранд. Он защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003-го по 2009-й год.