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"Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба на Роналду

"Манчестер Юнайтед" готов обменять Погба на Роналду Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский "Ювентус" и переехать в английскую Премьер-лигу.
Футбол
13 апреля 2021 г. 19:10
Манчестер Юнайтед готов обменять Погба на Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский "Ювентус" и переехать в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Report со ссылкой на Calciomercato, интерес к 36-летнему бомбардиру проявляет "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает источник, "красные дьяволы" готовы обменять полузащитника Поля Погба на португальского голеадора, которого "старая синьора" планирует продать летом из-за высокой заработной платы. Контракт Роналду с "бьянконери" истекает летом 2022-го года.

Криштиану уже выступал за манкунианский гранд. Он защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003-го по 2009-й год.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Ronaldu ilə Poqbanı dəyişmək istəyir

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