"Манчестер Юнайтед" готов купить Роналду за рекордную сумму

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" намерен вернуть форварда "Реала" Криштиану Роналду в команду. Как сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru", об этом передает Manchester Evening News.

Манкунианцы готовы обновить клубный трансферный рекорд, который принадлежит Анхелю Ди Марии — переход из "Реала" летом прошлого года состоялся за 59,7 млн. фунтов стерлингов.

Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2018 года.

Отмечается, что он недоволен назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера "Реала". Ранее испанский специалист опроверг информацию о конфликте с португальцем.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 80 млн. фунтов стерлингов.