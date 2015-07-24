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    "Манчестер Юнайтед" готов купить Роналду за рекордную сумму

    Роналду перешел в Реал из Манчестер Юнайтед в 2009 году за 80 млн. фунтов стерлингов.

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" намерен вернуть форварда "Реала" Криштиану Роналду в команду. Как сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru", об этом передает Manchester Evening News.

    Манкунианцы готовы обновить клубный трансферный рекорд, который принадлежит Анхелю Ди Марии — переход из "Реала" летом прошлого года состоялся за 59,7 млн. фунтов стерлингов.

    Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2018 года.

    Отмечается, что он недоволен назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера "Реала". Ранее испанский специалист опроверг информацию о конфликте с португальцем.

    Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 80 млн. фунтов стерлингов.

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