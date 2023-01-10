"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с игроком "Бешикташа"

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с футболистом турецкого "Бешикташа" Ваутом Вегхорстом.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с футболистом турецкого "Бешикташа" Ваутом Вегхорстом.

Как сообщает Report , об этом в своих аккаунтах в социальных сетях рассказал итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его сведениям, "красные дьяволы" достигли устной договоренности с 31-летним форвардом.

Представитель Стамбула, где Вегхорст выступает на правах аренды, получит от этого трансфера три миллиона евро. Согласно договоренности, член сборной Нидерландов, являющийся игроком другого представителя АПЛ - "Бернли", после разрыва контракта с "Бешикташем", перейдет в "Манчестер Юнайтед" также на правах аренды.

Согласно договоренности, турецкий клуб одобрит данное решение только в том случае, если найдет замену Вегхорсту.

Отметим, что опытный форвард носит форму турецкого клуба с начала текущего сезона.