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"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с игроком "Бешикташа"

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с игроком "Бешикташа" Английский клуб "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с футболистом турецкого "Бешикташа" Ваутом Вегхорстом.
Футбол
10 января 2023 г. 23:28
Манчестер Юнайтед достиг договоренности с игроком Бешикташа

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с футболистом турецкого "Бешикташа" Ваутом Вегхорстом.

Как сообщает Report, об этом в своих аккаунтах в социальных сетях рассказал итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его сведениям, "красные дьяволы" достигли устной договоренности с 31-летним форвардом.

Представитель Стамбула, где Вегхорст выступает на правах аренды, получит от этого трансфера три миллиона евро. Согласно договоренности, член сборной Нидерландов, являющийся игроком другого представителя АПЛ - "Бернли", после разрыва контракта с "Бешикташем", перейдет в "Манчестер Юнайтед" также на правах аренды.

Согласно договоренности, турецкий клуб одобрит данное решение только в том случае, если найдет замену Вегхорсту.

Отметим, что опытный форвард носит форму турецкого клуба с начала текущего сезона.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" "Beşiktaş"ın hücumçusu ilə anlaşıb

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