"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Манчестер Сити"

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".

Как передаёт Report, встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва забил первый гол на 54-й минуте встречи. Через 12 минут второй мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" отправил хавбек "горожан" Лерой Зане, который вышел на замену в начале второго тайма. Таким образом, "Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей.

"Манчестер Сити" набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" (64) - на 6-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования также входит "Тоттенхэм" (70).