"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению словенского футболиста почти за $100 млн

Футбол
7 августа 2025 г. 22:48
Словенский нападающий Беньямин Шешко перейдет из "РБ Лейпциг" в "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, об этом сообщают ESPN и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Переход 22-летнего игрока сборной Словении обойдется английскому клубу в €85 млн ($99 млн) с учетом бонусов, условия по которым в немецком клубе считают достижимыми. Контракт игрока будет рассчитан до 2030 года.

Отметим, что Шешко провел 41 матч и забил 16 голов за национальную сборную с 2021 года. В "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне у него 21 гол в 45 матчах.

Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" sloveniyalı futbolçunu transfer etməyə yaxındır

