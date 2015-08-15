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    ​"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Астон Виллы" - ВИДЕО

    Матч состоялся в Бирмингеме

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Астон Виллу» в выездном матче 2-го тура чемпионата Англии.

    По сообщениям Report, поединок, прошедший в Бирмингеме, завершился победой «дьяволов» со счетом 1:0.

    Единственный мяч записал на свой счет полузащитник «МЮ» Аднан Янузай, который отличился на 29-й минуте встречи с передачи Хуана Маты.

    Таким образом, команда Луи ван Гала, одержала вторую победу подряд со счетом 1:0 и набрала 6 очков.

    В следующем туре «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом», «Вилла» встретится с «Кристал Пэлас».

    Англия - Премьер-лига. 2-й тур

    Астон Вилла (Бирмингем) – Манчестер Юнайтед (Манчестер) – 0:1

    Голы: Янузай, 29 (0:1).

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