​"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Астон Виллы" - ВИДЕО

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Астон Виллу» в выездном матче 2-го тура чемпионата Англии.

По сообщениям Report, поединок, прошедший в Бирмингеме, завершился победой «дьяволов» со счетом 1:0.

Единственный мяч записал на свой счет полузащитник «МЮ» Аднан Янузай, который отличился на 29-й минуте встречи с передачи Хуана Маты.

Таким образом, команда Луи ван Гала, одержала вторую победу подряд со счетом 1:0 и набрала 6 очков.

В следующем туре «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом», «Вилла» встретится с «Кристал Пэлас».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур

Астон Вилла (Бирмингем) – Манчестер Юнайтед (Манчестер) – 0:1

Голы: Янузай, 29 (0:1).