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"Манчестер Юнайтед" арендовал хавбека "Баварии" Забитцера

"Манчестер Юнайтед" арендовал хавбека "Баварии" Забитцера Полузащитник "Баварии" Марсель Забитцер перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.
Футбол
1 февраля 2023 г. 00:30
Манчестер Юнайтед арендовал хавбека Баварии Забитцера

Полузащитник "Баварии" Марсель Забитцер перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, стороны достигли соглашения. Отмечается, что опция выкупа трансфера Забитцера по истечении срока действия арендного соглашения не предусмотрена.

Напомним, Забитцер перешёл в мюнхенский клуб летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за "Баварию" 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Ранее сообщалось, что Забитцер может стать заменой травмированному хавбеку "Манчестер Юнайтед" Кристиану Эриксену.

"Манчестер Юнайтед" в 20 матчах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.

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