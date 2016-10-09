"Манчестер Сити" запретил молодым футболистам носить разноцветные бутсы

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" запретил молодым игрокам носить разноцветные бутсы.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mirror.

Правила теперь позволяют играть только в черных бутсах. По словам главного тренера академии "Манчестер Сити" Джейсона Уилкокса, клуб должен воспитать из игроков не только хороших футболистов, но и участвовать в их личностном развитии.

"Нет ничего хуже для меня, чем видеть выдающегося футболиста, который не уважает других людей, - сказал Уилкокс. - Да, вы должны быть целеустремленным, но вы все равно должны быть уважительным к другим. Не имеет значения, с кем разговаривает мальчик, с одной из уборщиц или с генеральным директором, мы требуем, чтобы они показывали уважение".