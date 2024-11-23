"Манчестер Сити" заинтересован в подписании уругвайского футболиста

11:27

Английский клуб "Манчестер Сити" заинтересован в подписании уругвайского футболиста Максимилиана Араухо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Football Insider.

"Горожане" попытаются привлечь уругвайского вингера португальского "Спортинга" в предстоящие трансферные периоды.

Араухо способен играть также на позиции левого защитника, что делает его особенно ценным для "Сити".

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 14 матчах во всех турнирах. У игрока три гола и одна результативная передача. Текущий контракт футболиста со "Спортингом" истекает в июне 2029 года.