О нас

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании уругвайского футболиста

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании уругвайского футболиста 11:27
Футбол
23 ноября 2024 г. 12:04
Манчестер Сити заинтересован в подписании уругвайского футболиста

Английский клуб "Манчестер Сити" заинтересован в подписании уругвайского футболиста Максимилиана Араухо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Football Insider.

"Горожане" попытаются привлечь уругвайского вингера португальского "Спортинга" в предстоящие трансферные периоды.

Араухо способен играть также на позиции левого защитника, что делает его особенно ценным для "Сити".

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 14 матчах во всех турнирах. У игрока три гола и одна результативная передача. Текущий контракт футболиста со "Спортингом" истекает в июне 2029 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" uruqvaylı futbolçu ilə maraqlanır

Другие новости из категории

Реал нашел замену Модричу
"Реал" нашел замену Модричу
23 ноября 2024 г. 11:15
Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги
23 ноября 2024 г. 10:10
В Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры XIV тура 
В Премьер-лиге Азербайджана пройдут еще две игры XIV тура 
23 ноября 2024 г. 09:21
Гвардиола подтвердил, что останется в Сити, даже если клуб исключат из АПЛ
Гвардиола подтвердил, что останется в "Сити", даже если клуб исключат из АПЛ
23 ноября 2024 г. 06:38
Махир Эмрели отметился ассистом в матче 13-го тура Бундеслиги 2
Махир Эмрели отметился ассистом в матче 13-го тура Бундеслиги 2
22 ноября 2024 г. 22:55
Стали известны четвертьфинальные пары футбольной Лиги наций
Стали известны четвертьфинальные пары футбольной Лиги наций
22 ноября 2024 г. 16:04
Члены тренерского комитета АФФА встретятся с главными тренерами национальных сборных
Члены тренерского комитета АФФА встретятся с главными тренерами национальных сборных
22 ноября 2024 г. 15:04
Главный тренер сборной Азербайджана избран инструктором Объединенного мира борьбы
Главный тренер сборной Азербайджана избран инструктором Объединенного мира борьбы
22 ноября 2024 г. 14:44
Фернанду Сантуш представит отчет Исполкому АФФА в декабре
Фернанду Сантуш представит отчет Исполкому АФФА в декабре
22 ноября 2024 г. 14:41
Лига Европы УЕФА: Карабах выделил французскому клубу 448 билетов
Лига Европы УЕФА: "Карабах" выделил французскому клубу 448 билетов
22 ноября 2024 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi