​"Манчестер Сити" забил пять мячей в ворота "Бёрнли"

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бёрнли" со счётом 5:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер". Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Перри и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Филип Фоден, которому ассистировал Бернарду Силва. На 43-й минуте преимущество "горожан" увеличил Рияд Марез с передачи Фернандиньо. В компенсированное время Марез оформил дубль, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма четвёртый гол забил Давид Сильва с паса Бернарду Силвы. Окончательный счёт на 63-й минуте установил Фоден с передачи Габриэла Жезуса.

"Манчестер Сити", набрав 63 очка, занимает второе место в АПЛ. "Бёрнли" (39) расположился на 11-ой строчке.