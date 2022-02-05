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«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии 5 февраля на стадионе «Этихад» в городе Манчестер в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм».
Футбол
5 февраля 2022 г. 20:57
«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

5 февраля на стадионе «Этихад» в городе Манчестер в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм».

Как сообщает Report, хозяева одержали победу со счетом 4:1.

На 4-й минуте полузащитник «дачников» Фабиу Карвалью открыл счёт. Через две минуты хавбек «горожан» Илкай Гюндоган сравнял счёт.

На 13-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз вывел свою команду вперёд. На 53-й минуте Марез реализовал пенальти в ворота «Фулхэма». Через четыре минуты Марез оформил дубль.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Фулхэм» завершил участие в турнире.

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