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«Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии Завершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Суиндон Таун» принимал «Манчестер Сити».
Футбол
8 января 2022 г. 04:59
«Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Суиндон Таун» принимал «Манчестер Сити».

Как передает Report, встреча состоялась в Суиндоне на стадионе «Каунти Граунд» и завершился победой гостей со счётом 4:1.

«Манчестер Сити» открыл счёт в матче на 14-й минуте после точного удара Бернарду Силва. В середине тайма Габриэл Жезус удвоил преимущество «горожан» в счете. На 59-й минуте Илкай Гюндоган довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Гарри Маккёрди забил гол в ворота гостей. Окончательную точку в этой встрече поставил Коул Палмер.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Суидон Таун» завершил участие в турнире.

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