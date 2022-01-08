Завершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Суиндон Таун» принимал «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» открыл счёт в матче на 14-й минуте после точного удара Бернарду Силва. В середине тайма Габриэл Жезус удвоил преимущество «горожан» в счете. На 59-й минуте Илкай Гюндоган довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Гарри Маккёрди забил гол в ворота гостей. Окончательную точку в этой встрече поставил Коул Палмер.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Суидон Таун» завершил участие в турнире.