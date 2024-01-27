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"Манчестер Сити" вырвал победу у "Тоттенхэма" в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" вырвал победу у "Тоттенхэма" в 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 0:1.
Футбол
27 января 2024 г. 02:29
Манчестер Сити вырвал победу у Тоттенхэма в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 0:1.

Как сообщает Report, команды играли на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Победу гостям принес гол защитника "горожан" Натана Аке, который отличился после розыгрыша углового на 88-й минуте встречи.

В текущем сезоне команды встречались в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью со счётом 3:3.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии уже вышел "Борнмут", который разгромил "Суонси Сити" со счётом 5:0. Остальные встречи 26 января завершились вничью.

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