"Манчестер Сити" вырвал победу у "Тоттенхэма" в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 0:1.

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 0:1.

Как сообщает Report , команды играли на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Победу гостям принес гол защитника "горожан" Натана Аке, который отличился после розыгрыша углового на 88-й минуте встречи.

В текущем сезоне команды встречались в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью со счётом 3:3.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии уже вышел "Борнмут", который разгромил "Суонси Сити" со счётом 5:0. Остальные встречи 26 января завершились вничью.