"Манчестер Сити" выиграл у "Челси" и догнал "МЮ" по количеству набранных очков - ВИДЕО

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В середине второго тайма Кевин Де Брёйне сыграл на Габриэла Жезуса и открылся под скидку бразильца, после чего мощно пробил в правый верхний угол ворот Тибо Куртуа.

«Манчестер Сити» (19 очков) догнал «Манчестер Юнайтед» и делит с ним первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси», имеющий в активе 13 баллов, идет четвёртым.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур

Челси - Манчестер Сити - 0:1

Гол: 0:1 – Де Брёйне – 67