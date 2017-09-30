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    "Манчестер Сити" выиграл у "Челси" и догнал "МЮ" по количеству набранных очков - ВИДЕО

    Встреча проходила на стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

    Как передает Report, встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    В середине второго тайма Кевин Де Брёйне сыграл на Габриэла Жезуса и открылся под скидку бразильца, после чего мощно пробил в правый верхний угол ворот Тибо Куртуа.

    «Манчестер Сити» (19 очков) догнал «Манчестер Юнайтед» и делит с ним первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси», имеющий в активе 13 баллов, идет четвёртым.

    Англия - Премьер-лига. 7-й тур

    Челси - Манчестер Сити - 0:1

    Гол: 0:1 – Де Брёйне – 67

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