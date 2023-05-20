"Манчестер Сити" выиграл Английскую премьер-лигу

"Манчестер Сити" стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Как передает Report , "горожане" оформили чемпионский титул после того, как лондонский "Арсенал" уступил "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура чемпионата Англии.

За тур до финиша сезона команда под руководством Микела Артеты имеет в своем активе 81 очко, в то время как у манчестерского клуба 85 очков и две игры в запасе.

Этот чемпионский титул стал третьим подряд для испанского тренера Хосепа Гвардиолы в качестве наставника "Манчестер Сити". Всего за время работы в стане "горожан" Гвардиола выиграл пять чемпионских титулов.

Напомним, что "Манчестер Сити" сохраняет шансы на требл. Для этого команде необходимо обыграть в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед", а в финале Лиги чемпионов переиграть миланский "Интер".