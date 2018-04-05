"Манчестер Сити" впервые с момента прихода Хосепа Гвардиолы не нанёс ни одного удара в створ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Манчестер Сити" не нанёс ни одного удара в створ, чего с командой ещё не случалось с момента прихода Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает Report, антирекорд был установлен в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который завершился со счетом 0:3.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "горожане" наносят 5,6 удара в створ в среднем за матч и 7,2 в чемпионате Англии.

"Ливерпуль" в текущей Лиги чемпионов лидирует по средней результативности. Англичане забивают 3,44 гола в среднем за матч. На втором месте по этому показателю – уже выбывший из турнира "ПСЖ" (3,38), на третьем – мадридский "Реал" (2,78).

Отметим, что Хосеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 1 июля 2016 года.