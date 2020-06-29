​"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии

В четвертьфинальном матче Кубка Англии "Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:2.

Как передает Report, встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе "Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена".

Счет был открыт в первом тайме - на 37-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, который реализовал 11-метровый. В середине второго тайма "горожане" увеличили разрыв в счете благодаря голу на 68-й минуте Рахима Стерлинга, которому ассистировал Филип Фоден.

"Манчестер Сити" является действующим обладателем Кубка Англии. В финале прошлогоднего розыгрыша МС разгромил "Уотфорд" со счетом 6:0 и в шестой раз выиграли почетный трофей.