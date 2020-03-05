"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Шеффилд Уэнсдей" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1.

Как передает Report, матч прошел в Шеффилде на стадионе "Хиллсборо".

Игру обслуживал арбитр Майкл Оливер, которому помогали судьи на линиях Адам Нанн и Стюарт Бёрт.

"Манчестер Сити" имел большое преимущество по ходу матча и нанёс 19 ударов по воротам против одного у соперника.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Бенжамен Менди.

В другом матче 1/8 финала Кубка Англии "Лестер Сити" добился победы над "Бирмингемом" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр". Единственный гол на 82-й минуте забил Рикарду с передачи Марка Олбрайтона.