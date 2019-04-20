​"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице

"Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл "Тоттенхэм" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, гол на счету Фила Фодена (5-я минута).

В среду "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 4:3, но не сумел выйти в полуфинал, поскольку проиграл в первой встрече со счетом 0:1 и уступил сопернику из-за голов, забитых на чужом поле.

"Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате Англии, последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали 29 января "Ньюкаслу" (1:2).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает первое место, набрав 86 очков и опережая идущий вторым "Ливерпуль" на одно очко. "Тоттенхэм" идет третьим, в активе лондонского клуба 67 очков.

В следующем матче "Манчестер Сити" в гостях встретится с "Манчестер Юнайтед" 24 апреля, "Тоттенхэм" днем ранее на своем поле примет "Брайтон".