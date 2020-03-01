"Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок английской лиги

В финальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" со счётом 2:1.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Матч обслуживал арбитр Ли Мэйсон, ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 20-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Филип Фоден. На 30-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Родриго Эрнандес с передачи Илкая Гюндогана. В конце тайма бирмингемцы сократили разрыв в счёте, отличился Мбвана Самата, которому ассистировал Анвар Эль-Гази.

"Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок лиги. Для «горожан» это седьмой титул обладателя трофея. Чаще Кубок лиги выигрывал только "Ливерпуль" (8).