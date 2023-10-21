"Манчестер Сити" в родных стенах одолел "Брайтон" и возглавил таблицу АПЛ

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команды играли на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)".

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команды играли на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)".

Как передает Report, хозяева поля одолели соперника - 2:1.

"Горожане" смогли отметиться быстрым голом. На седьмой минуте отличился форвард хозяев - Хулиан Альварес, забивший с передачи Жереми Доку. На 19-й минуте "Сити" упрочил лидерство благодаря голу нападающего Эрлинга Холанда. На 73-й минуте "чайкам" удалось отыграть один мяч усилиями вингера Ансу Фати. Однако этого не хватило, чтобы сравнять счет - 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" находится на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 21 очко после девяти проведённых матчей. "Брайтон" располагается на седьмой строчке, у подопечных Роберто Де Дзерби - 16 очков.