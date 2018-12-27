Манчестер Сити уступил Лестеру и потерпел второе поражение подряд в АПЛ

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити».

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил единственный гол «горожан» на 14-й минуте встречи. Через пять минут ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон. Победный гол на свой счёт записал защитник хозяев Рикарду. Таким образом, «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в АПЛ.

«Лестер» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (44) сместился на третье место в таблице АПЛ. Текущим лидером английского чемпионата является «Ливерпуль», набравший 51 очко.