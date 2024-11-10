"Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет

Английский "Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет.

Английский "Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет.

Как напоминает Report , "горожане" потерпели поражение от "Брайтона" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги, что стало четвертым подряд неудачным результатом во всех турнирах.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уступили португальскому "Спортингу" (1:4) в Лиге чемпионов, "Борнмуту" (1:2) в чемпионате Англии и "Тоттенхэму" (1:2) в Кубке английской лиги.

Такого с "Манчестер Сити" не случалось с 2006 года. Аналогичный антирекорд в карьере Гвардиолы также зафиксирован впервые.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2024/2025, набрав 23 очка после 11 матчей.