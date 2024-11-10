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"Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет

"Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет Английский "Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет.
Футбол
10 ноября 2024 г. 08:09
Манчестер Сити установил клубный антирекорд последних 18 лет

Английский "Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет.

Как напоминает Report, "горожане" потерпели поражение от "Брайтона" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги, что стало четвертым подряд неудачным результатом во всех турнирах.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уступили португальскому "Спортингу" (1:4) в Лиге чемпионов, "Борнмуту" (1:2) в чемпионате Англии и "Тоттенхэму" (1:2) в Кубке английской лиги.

Такого с "Манчестер Сити" не случалось с 2006 года. Аналогичный антирекорд в карьере Гвардиолы также зафиксирован впервые.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2024/2025, набрав 23 очка после 11 матчей.

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