Английский "Манчестер Сити" установил клубный антирекорд последних 18 лет.
Как напоминает
Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уступили португальскому "Спортингу" (1:4) в Лиге чемпионов, "Борнмуту" (1:2) в чемпионате Англии и "Тоттенхэму" (1:2) в Кубке английской лиги.
Такого с "Манчестер Сити" не случалось с 2006 года. Аналогичный антирекорд в карьере Гвардиолы также зафиксирован впервые.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2024/2025, набрав 23 очка после 11 матчей.