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"Манчестер Сити" стал победителем клубного чемпионата мира

"Манчестер Сити" стал победителем клубного чемпионата мира Английский "Манчестер Сити" обыграл бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
23 декабря 2023 г. 00:20
Манчестер Сити стал победителем клубного чемпионата мира

Английский "Манчестер Сити" обыграл бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Саудовской Аравии.

На 40-й секунде матча отличился нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес, гол стал самым быстрым в истории клубных чемпионатов мира. Защитник "Флуминенсе" Нино на 27-й минуте отправил мяч в свои ворота. На 72-й минуте полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество "Манчестер Сити", на 88-й минуте Альварес установил окончательный счет в матче.

В игре за третье место египетский "Аль-Ахли" победил японский клуб "Урава Ред Даймондс" со счетом 4:2.

"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира. Рекордсменом по победам в турнире является испанский "Реал", на счету которого пять титулов. Из английских команд ранее побеждали "Манчестер Юнайтед" (2008), "Ливерпуль" (2019) и "Челси" (2021).

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” klublararası dünya çempionatının qalibi olub

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