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"Манчестер Сити" стал 7-кратным обладателем Суперкубка Англии

"Манчестер Сити" стал 7-кратным обладателем Суперкубка Англии "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии и в седьмой раз стал обладателем этого трофея.
Футбол
10 августа 2024 г. 20:26
Манчестер Сити стал 7-кратным обладателем Суперкубка Англии

"Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии и в седьмой раз стал обладателем этого трофея.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Уэмбли".

Первый гол на 82-й минуте забил вышедший на замену полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша. Однако спустя семь минут "Манчестер Сити" сравнял счёт.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1, после чего была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались "горожане".

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0. Во втором круге "горожане" обыграли "красных дьяволов" со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче "МЮ" одержал победу со счётом 2:1.

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