​"Манчестер Сити" согласовал трансфер Гюндогана

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Английский клуб Манчестер Сити договорился с Боруссией Дортмунд о покупке полузащитника Илкая Гюндогана.

Как передает Report, об этом сообщает The Mirror.

Согласно информации, новый тренер "Сити" Пеп Гвардиола потребовал до 10 июня совершить летние трансферы и первым в списке стал именно Гюндоган. За хавбека BVB "горожане" заплатят 25 млн фунтов.

Также начались новые переговоры о покупке французского хавбека Поля Погба с "Ювентуса". Другие цели Гвардиолы, который получил карт-бланш на трансферы в МС – это атакующий полузащитник "Реала" Иско и франко-баскский защитник Эмерик Ляпорт с "Атлетика".