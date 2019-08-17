"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"

«Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У гостей мячи забили Эрик Ламела и Лукас Моура.

На 90+2 минуте Габриэл Жезус забил мяч, однако гол был отменен из-за игры рукой футболистом хозяев.

В третьем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл Юнайтед».