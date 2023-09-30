"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" и потерял первые очки в текущем сезоне АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Сити" на выезде сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , на 13-й минуте горожане пропустили первый гол — Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота.

В начале второго тайма "горожане" отыгрались благодаря голу Хулиана Альвареса. Однако счастье гостей длилось недолго — через 8 минут нападающий Хван Хи Чан забил второй гол волков в матче.

В итоге, 1:2 — команда Хосепа Гвардиолы потеряла первые очки в сезоне чемпионата Англии.

После этого матча "Манчестер Сити" сохранил лидерство в АПЛ (18 очков), "Вулверхэмптон" поднялся на 13-е место (7 очков).