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"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" и потерял первые очки в текущем сезоне АПЛ

"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" и потерял первые очки в текущем сезоне АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
30 сентября 2023 г. 21:43
Манчестер Сити сенсационно проиграл Вулверхэмптону и потерял первые очки в текущем сезоне АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, на 13-й минуте горожане пропустили первый гол — Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота.

В начале второго тайма "горожане" отыгрались благодаря голу Хулиана Альвареса. Однако счастье гостей длилось недолго — через 8 минут нападающий Хван Хи Чан забил второй гол волков в матче.

В итоге, 1:2 — команда Хосепа Гвардиолы потеряла первые очки в сезоне чемпионата Англии.

После этого матча "Манчестер Сити" сохранил лидерство в АПЛ (18 очков), "Вулверхэмптон" поднялся на 13-е место (7 очков).

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Siti”nin qələbə seriyasına son qoyulub

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