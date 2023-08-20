"Манчестер Сити" с минимальным счётом обыграл "Ньюкасл"

"Манчестер Сити" обыграл со счетом 1:0 "Ньюкасл Юнайтед" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" обыграл со счетом 1:0 "Ньюкасл Юнайтед" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report , единственный гол в матче забил Хулиан Альварес, открывший счёт на 32-й минуте.

В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге они разошлись миром — 3:3. Во втором круге "Манчестер Сити" обыграл соперника — 2:0.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Бёрнли" (3:0), а "Ньюкасл" обыграл "Астон Виллу" (5:1).

По итогам сезона-2022/2023 "Манчестер Сити" занял первое место, набрав 89 очков. "Ньюкасл" расположился на четвёртом месте, имея 71 очко в активе. "Сороки", как и "горожане", примут участие в Лиге чемпионов.