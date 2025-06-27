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"Манчестер Сити" разгромил "Ювентус" в матче клубного чемпионата мира по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Ювентус" в матче клубного чемпионата мира по футболу Английский "Манчестер Сити" со счетом 5:2 обыграл итальянский "Ювентус" в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
27 июня 2025 г. 01:41
Манчестер Сити разгромил Ювентус в матче клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Манчестер Сити" со счетом 5:2 обыграл итальянский "Ювентус" в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в США.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Жереми Доку (9-я минута), Эрлинг Холанд (52), Фил Фоден (69) и Савиньо (75). На 26-й минуте игрок "Ювентуса" Пьер Калюлю отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличились Тён Копмейнерс (11) и Душан Влахович (84).

В другом матче группы G "Аль-Айн" из ОАЭ обыграл марокканский "Видад" со счетом 2:1. "Манчестер Сити" с 9 очками занял первое место в группе. "Ювентус" набрал 6 очков и вышел в плей-офф со второй строчки. "Аль-Айн" занял третье место (3 очка), "Видад" финишировал последним (0).

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Встречи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 1 июля.

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Версия на азербайджанском языке Klublararası DÇ: “Mançester Siti” “Yuventus”u darmadağın edib

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