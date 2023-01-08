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"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в матче Кубка Англии по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в матче Кубка Англии по футболу "Манчестер Сити" со счетом 4:0 обыграл лондонский "Челси" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Футбол
8 января 2023 г. 23:18
Манчестер Сити разгромил Челси в матче Кубка Англии по футболу

"Манчестер Сити" со счетом 4:0 обыграл лондонский "Челси" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на домашнем стадионе горожан "Этихад".

В составе победителей два мяча забил Рияд Марез, который отличился на 23-й и 85-й (с пенальти) минутах. Также голы забили Хулиан Альварес (30, с пенальти) и Фил Фоден (38).

В следующем раунде "Манчестер Сити" сыграет с победителем матча между лондонским "Арсеналом" и "Оксфордом", который пройдет 9 января.

"Манчестер Сити" во второй раз за неделю обыграл "Челси". 6 января команда победила соперника со счетом 1:0 в гостевом матче чемпионата Англии.

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