"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче 33-го тура АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил лондонский "Арсенал" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Сити" разгромил лондонский "Арсенал" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , игра, прошедшая 26 апреля в Манчестере, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

Голами в составе "горожан" отметились бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне, отличившийся на седьмой и 54-й минутах встречи, защитник Джон Стоунз, забивший гол на первой добавленной к стартовому тайму минуте, а также норвежский форвард Эрлинг Холанд, отправивший гол в ворота соперников на 90+5-й минуте.

В концовке "Арсеналу" удалось размочить счет благодаря точному удару защитника Роба Холдинга на 86-й минуте.

"Арсенал" с 75 набранными очками пока сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету "Манчестер Сити" 73 очка, но он провел на два матча меньше, чем "канониры", а значит, потенциально имеет высокие шансы на то, чтобы опередить конкурентов.