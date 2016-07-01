"Манчестер Сити" произвел трансфер испанского футболиста

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Британский "Манчестер Сити" усилил команду испанским футболистом.

Как сообщает Report, с известным как Нолито футболистом Мануэлем Агудо Дураном подписан 4-летний контракт.

Клуб не сделал никаких заявлений касательно суммы трансфера. Однако, британские СМИ предполагают, что за переход выступавшего в составе "Сельты" Нолито заплачено 13,8 млн. фунтов стерлингов.

Отметим, что за свою карьеру Нолито выступал в клубах "Барселона Б", "Барселона", "Граната" и португальской команде "Бенфика".