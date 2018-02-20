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    "Манчестер Сити" проиграл "Уигану" и вылетел из Кубка Англии - ВИДЕО

    Горожане были в меньшинстве

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Уиган Атлетик» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

    Как передает Report, встреча прошла в Уигане на стадионе DW и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    В конце первого тайма «горожане» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Фабиан Делф. На 79-й минуте «Уиган» сумел воспользоваться численным преимущество и забил победный гол — отличился нападающий Уильям Григг.

    «Уиган» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, где встретится с «Саутгемптоном». «Манчестер Сити» покидает турнир. 

    Уиган – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)
    Гол: Григг, 79 (1:0)
    Удаление: Делф, 45+2 (М)

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