"Манчестер Сити" проиграл "Уигану" и вылетел из Кубка Англии - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Уиган Атлетик» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Как передает Report, встреча прошла в Уигане на стадионе DW и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма «горожане» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Фабиан Делф. На 79-й минуте «Уиган» сумел воспользоваться численным преимущество и забил победный гол — отличился нападающий Уильям Григг.

«Уиган» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, где встретится с «Саутгемптоном». «Манчестер Сити» покидает турнир.

Уиган – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: Григг, 79 (1:0)

Удаление: Делф, 45+2 (М)