"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити".

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия).

"Шпоры" одержали победу в матче со счетом 2:1.

На пятой минуте счет в матче открыл немецкий форвард хозяев Тимо Вернер, ассистировал которому швед Деян Кулушевски. На 25-й минуте преимущество хозяев упрочил хавбек "шпор" Папе Матар Сарр. Вторую голевую передачу в матче оформил шведский вингер. В компенсированное к первому тайму время единственный гол "горожан" забил португальский полузащитник Матеус Нунес.