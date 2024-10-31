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"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии

"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити".
Футбол
31 октября 2024 г. 04:57
Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму и вылетел из Кубка английской лиги на ранней стадии

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия).

"Шпоры" одержали победу в матче со счетом 2:1.

На пятой минуте счет в матче открыл немецкий форвард хозяев Тимо Вернер, ассистировал которому швед Деян Кулушевски. На 25-й минуте преимущество хозяев упрочил хавбек "шпор" Папе Матар Сарр. Вторую голевую передачу в матче оформил шведский вингер. В компенсированное к первому тайму время единственный гол "горожан" забил португальский полузащитник Матеус Нунес.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Liqa Kuboku: “Mançester Siti” “Tottenhem”ə məğlub olub

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