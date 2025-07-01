"Манчестер Сити" проиграл "Аль-Хилялю" в плей-офф клубного чемпионата мира

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии обыграл английский "Манчестер Сити" в дополнительное время со счетом 4:3 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии обыграл английский "Манчестер Сити" в дополнительное время со счетом 4:3 в 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Орландо (штат Флорида, США).

В составе победителей отличились Маркос Леонардо (46-я, 112-я минута), Малком (52), Калиду Кулибали (94), у проигравших - Бернарду Силва (9), Эрлинг Холанд (55) и Фил Фоден (104).

Соперником "Аль-Хиляля" по четвертьфиналу станет бразильский "Флуминенсе", который ранее выбил из розыгрыша турнира итальянский "Интер". Четвертьфинальная игра состоится 4 июля.

"Аль-Хиляль" стал третьим неевропейским клубом, который смог выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира. Ранее туда пробились бразильские "Палмейрас" и "Флуминенсе", английский "Челси", французский "Пари Сен-Жермен" и германская "Бавария".

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире принимают участие 32 команды, которые разделены на восемь групп. По два лучших клуба из каждого квартета вышли в плей-офф. Финал турнира пройдет 13 июля.