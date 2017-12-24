 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Манчестер Сити" продлил рекордную серию побед в АПЛ - ВИДЕО

    Клуб разгромил Борнмут в 19-м туре

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» на своём поле одержал разгромную победу над «Бормутом» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

    Победу «горожанам»принесли голы Рахима Стерлинга, Данило и дубль Серхио Агуэро.

    «Манчестер Сити» продлил рекордную серию побед в АПЛ, выиграв 17-м матче подряд. Команда набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» на 14 баллов.

    В параллельных матчах «Сток Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» (3:1), «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), «Суонси» и «Кристал Пэлас», а также «Саутгемптон» и Хаддерсфилд Таун» завершили свои встречи вничью 1:1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi