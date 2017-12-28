"Манчестер Сити" продлил победную серию в чемпионате Англии до 18 матчей - ВИДЕО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ.

Как передает Report, встреча проходила в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд, обновив собственный рекорд. В 20 матчах текущего розыгрыша английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал 19 побед и в одном сыграл вничью.

«Манчестер Сити» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 15 баллов. «Ньюкасл» (18) — 15-й.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити 0:1

0:1 – Стерлинг – 31