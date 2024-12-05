"Манчестер Сити" прервал серию из семи матчей без побед, разгромив "Ноттингем Форест"

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 3:0.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник "Сити" Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч хозяев.

Благодаря этой победе "горожане" прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. "Ноттингем Форест" находится на седьмой строчке, заработав 22 балла.