"Манчестер Сити" прервал серию из семи матчей без побед, разгромив "Ноттингем Форест"

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник "Сити" Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч хозяев.
Благодаря этой победе "горожане" прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах.
На данный момент "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. "Ноттингем Форест" находится на седьмой строчке, заработав 22 балла.