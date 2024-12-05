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"Манчестер Сити" прервал серию из семи матчей без побед, разгромив "Ноттингем Форест"

"Манчестер Сити" прервал серию из семи матчей без побед, разгромив "Ноттингем Форест" "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
5 декабря 2024 г. 02:06
Манчестер Сити прервал серию из семи матчей без побед, разгромив Ноттингем Форест

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 3:0.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник "Сити" Бернарду Силва. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер Жереми Доку забил третий мяч хозяев.

Благодаря этой победе "горожане" прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. "Ноттингем Форест" находится на седьмой строчке, заработав 22 балла.

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