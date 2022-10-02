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"Манчестер Сити" предложит новый контракт Холанну

"Манчестер Сити" предложит новый контракт Холанну Владельцы "Манчестер Сити" в восторге от игры норвежского нападающего Эрлинга Холанна и готовы вознаградить скандинава новым трудовым соглашением.
Футбол
2 октября 2022 г. 12:45
Манчестер Сити предложит новый контракт Холанну

Владельцы "Манчестер Сити" в восторге от игры норвежского нападающего Эрлинга Холанна и готовы вознаградить скандинава новым трудовым соглашением.

Как передает Report, об этом стало известно Daily Star.

Так, "горожане" предложат 22-летнему голеадору новый контракт на улучшенных условиях. Планируется, что соглашение будет подписано по завершении нынешнего сезона.

Эрлинг был куплен у дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. По текущему контракту голеадор зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю.

На счету Холанна 14 забитых мячей в десяти встречах нынешнего сезона.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" Erlinq Holanna yeni müqavilə təklif edəcək

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