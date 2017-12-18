"Манчестер Сити" предложит Гвардьоле 80 млн фунтов стерлингов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Руководство "Манчестер Сити" хочет продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардьолой.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, 46-летнему испанцу предложат долгосрочный контракт, по которому он получит 80 млн фунтов. При этом соглашение будет рассчитано на четыре года, а за год его зарплата составит 20 млн.

Отмечается, что руководство "горожан" хочет создать династию, которая похожа на ту, что была при Алексе Фергюсоне в другом манчестеровском клубе – "Манчестер Юнайтед". Фергюсон работал в "МЮ" на протяжении 27 лет. Владельцы "МС" считают, что Гвардьола сможет работать в коллективе на протяжении следующих 10 лет.

Напомним, что "Манчестер Сити" в прошлом сезоне занял 3-е место в Премьер-лиге Англии. В настоящее время команда после 18 туров с 52 очками на первом месте. Их отрыв от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" составляет уже 11 очков.